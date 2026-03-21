Энэс считает повторение рекорда Гусева одним из главных своих достижений

Нападающий минского «Динамо» набрал 89 очков в завершившемся регулярном чемпионате КХЛ.

МИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Повторение рекорда Никиты Гусева по очкам за один регулярный чемпионат Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является одним из главных достижений в карьере американского нападающего минского «Динамо» Сэма Энэса. Его комментарий приводит пресс-служба клуба.

Ранее ТАСС сообщал, что Энэс достиг отметки в 89 очков за регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/26 и повторил достижение Гусева, установленное в сезоне-2023/24. Американцу покорилась эта отметка в заключительном матче регулярного чемпионата против екатеринбургского «Автомобилиста» (8:2).

«Если честно, в это тяжело поверить. КХЛ — это невероятная лига, здесь играет очень много классных хоккеистов, если посмотреть список игроков лиги. Это достижение будет много значить для меня. Когда-нибудь я вспомню всю свою карьеру, и это достижение будет одним из самых лучших, если не самым лучшим. Для меня и моей семьи это значит многое», — сказал Энэс.

Энэсу 32 года, он выступает за «Динамо» с 2023 года. Ранее он был игроком системы команд Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси», «Сент-Луис» и «Вашингтон». В составе фарм-клуба «Вашингтона» «Херши Берс» Энэс стал обладателем Кубка Колдера.