Определены чемпионы России по танцевальному спорту в европейской программе

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Иван Решетников и Елизавета Харисова из волгоградской школы «Мечта» стали чемпионами России по танцевальному спорту в европейской программе. Турнир прошел во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве.
Второе место заняли Иван Варфоломеев и Яна Машарова из московского «Золотого клуба». Бронзовые медали завоевали Кирилл Власов и Кристина Полунина из нижегородской школы «Динамо». Победителей и призеров соревнований наградила президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова.
Также в первый день соревнований были определены победители первенства России среди юниоров (12−13 лет), всероссийских соревнований дети 2 (10−11 лет) и дети 1 (7−9 лет) в европейской программе. Европейская программа включает медленный вальс, танго, венский вальс, медленный фокстрот, квикстеп (быстрый фокстрот).
В субботу пройдут соревнования среди молодежи, юниоров 2 и студентов в латиноамериканской программе, а также двоеборье в категориях сеньоры 2 и 4.