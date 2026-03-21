Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что авторитет НАТО упал: вот что стало причиной

Трамп: Авторитет НАТО упал из-за бездействия в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Авторитет НАТО упал из-за бездействия относительно ситуации в Ормузском проливе. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

«Я считаю, что авторитет НАТО сильно пошатнулся из-за их бездействия. Я имею в виду, они должны помогать в проливе, ведь они получают значительную часть своих энергоресурсов именно через Ормузский пролив», — сказал американский лидер во время общения с прессой у Белого дома.

Ранее Трамп пригрозил, что Штаты запомнят «трусливую» позицию своих союзников по НАТО, которые отказались помочь в разблокировке Ормузского пролива.

Тем временем страны ЕС выразили готовность поддержать безопасность в Ормузском проливе.

Напомним, американский десантный корабль «Триполи» с эскортом направился к Персидскому заливу. На борту — авиагруппа и 2500 морпехов. Другая десантная группа направилась на Ближний Восток из Сан-Диего. При этом военные эксперты называют такое количество сил недостаточным, чтобы лишить Иран контроля над Ормузским проливом.

