Трамп заявил, что авторитет НАТО упал: вот что стало причиной

«Я считаю, что авторитет НАТО сильно пошатнулся из-за их бездействия. Я имею в виду, они должны помогать в проливе, ведь они получают значительную часть своих энергоресурсов именно через Ормузский пролив», — сказал американский лидер во время общения с прессой у Белого дома.
Ранее Трамп пригрозил, что Штаты запомнят «трусливую» позицию своих союзников по НАТО, которые отказались помочь в разблокировке Ормузского пролива.
Тем временем страны ЕС выразили готовность поддержать безопасность в Ормузском проливе.
Напомним, американский десантный корабль «Триполи» с эскортом направился к Персидскому заливу. На борту — авиагруппа и 2500 морпехов. Другая десантная группа направилась на Ближний Восток из Сан-Диего. При этом военные эксперты называют такое количество сил недостаточным, чтобы лишить Иран контроля над Ормузским проливом.