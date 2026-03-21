Что можно и нельзя делать в Лазарев день 21 марта, который называют Вербоносица

Православная церковь 21 марта вспоминает святого Лазаря Мурманского. В народе отмечают Лазарев день. Но есть еще одно название — Вербоносица. Все дело в том, что к указанной дате распускалась верба, или «котики».
Что нельзя делать 21 марта.
В названный день не следует строить планы на будущее. Считалось, что все может пойти не по плану. Кроме того, не стоит сажать вербу. Не принято давать в долг 21 марта. Предки верили, что это обернется финансовыми сложностями.
Что можно делать 21 марта.
По традиции, 21 марта собирались большой компанией и устраивали гуляний. А еще в указанный день обязательно пекли пироги. Вечером домой приносили веточки вербы. Считалось, что они помогут избавиться от проблем.
Согласно приметам, по погоде в названную дату узнавали, каким окажется лето. В том случае, если 21 марта туман, то ждали похолодания в скором времени.
