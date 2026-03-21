Силы ПВО уничтожили 66 БПЛА ВСУ над российскими регионами за три часа

Дежурные средства противовоздушной обороны России за три часа уничтожили 66 украинских беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами, в том числе над Московским. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что 20 марта текущего года в период с 20:00 до 23:00 мск средствами ПВО были перехвачены и ликвидированы 66 украинских беспилотников самолетного типа.
По данным Минобороны, дроны были уничтожены над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской и Волгоградской областей, а также Республики Крым и Московского региона.
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов отмечал, что эффективность российской системы противовоздушной обороны при отражении атак со стороны Украины составляет в среднем 97%.