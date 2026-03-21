Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* вывести военные базы из Испании

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп одобрил предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма* о выводе американских военных баз с территории Испании.

«Он прав, призывая к этому. НАТО следует помогать с [Ормузским] проливом, они получают значительную часть энергоресурсов через него», — ответил американский глава в беседе с журналистами.

До этого Грэм* обратился к американскому президенту с призывом инициировать передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Он заявил, что шаг якобы может стать переломным шагом для ситуации в зоне конфликта.

Согласно публикации The Wall Street Journal, Грэм* был одним из главных сторонников начала военной операции против Ирана в Вашингтоне. Издание уточняет, что он активно склонял Трампа к этому шагу.

* — Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше