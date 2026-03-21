Трамп поддержал предложение сенатора Грэма* вывести военные базы из Испании

Глава Белого дома Дональд Трамп одобрил предложение сенатора-республиканца Линдси Грэма* о выводе американских военных баз с территории Испании.
«Он прав, призывая к этому. НАТО следует помогать с [Ормузским] проливом, они получают значительную часть энергоресурсов через него», — ответил американский глава в беседе с журналистами.
До этого Грэм* обратился к американскому президенту с призывом инициировать передачу Украине крылатых ракет Tomahawk. Он заявил, что шаг якобы может стать переломным шагом для ситуации в зоне конфликта.
Согласно публикации The Wall Street Journal, Грэм* был одним из главных сторонников начала военной операции против Ирана в Вашингтоне. Издание уточняет, что он активно склонял Трампа к этому шагу.
* — Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.