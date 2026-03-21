Российский чиновник в 33-й раз стал отцом

59-летний глава администрации Колтушского сельского поселения Эдуард Чирко вновь стал отцом. Как сообщает издание «РИАМО», он забрал из петербургского роддома своего 19-го по счету сына, который стал 33-м ребенком в его семье.
Сам чиновник объяснил пополнение в семействе желанием внести вклад в улучшение демографической ситуации в стране. В настоящее время в его семье воспитываются 14 дочерей и 18 сыновей. Все дети, за исключением одного приемного, являются родными. Двое малышей появились на свет благодаря экстракорпоральному оплодотворению, остальные были рождены естественным путем. Матерями детей являются разные женщины.
Несмотря на почтенный возраст, Эдуард Чирко не исключает возможности рождения новых детей, хотя отмечает, что считает себя слишком взрослым для того, чтобы становиться донором. Напомним, что в мае 2025 года он был удостоен почетного звания «Отец-герой».
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения России утвердило новый документ, определяющий возрастные рамки репродуктивного здоровья для мужчин.
