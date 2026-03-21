Народный календарь. При каких условиях нельзя разговаривать 24 марта

Православные 24 марта чтут память архиепископа Евфимия II. В народном календаре эту дату прозвали Ефимов день. Родители Евфимия долго не могли завести детей, поэтому пообещали, что их будущий ребенок посвятит себя служению Господу. В возрасте 15 лет юноша принял монашеский постриг, а затем стал архиепископом новгородским.
В старину верили, что в этот день начиналось движение сока в березах. Люди также приступали к работам на огороде: копали землю и готовились к первым посадкам.
Особую роль в Ефимов день отводили кукушке. Во время ее кукования нельзя разговаривать и особенно давать обещания, так как это приведет к тому, что обещающий их не сдержит.
Приметы погоды:
Холода идут на спад — лето будет теплым.
Мыши на поля бегут — год будет неурожайным.
Если ночью был иней, то днем снегопада не будет.
Если вороны на земле, то это к морозам, а если на верхушках деревьев — к теплу.
Именины отмечают: Берта, Ефим, Георгий, Иван, Василий, Сафроний.