В Петербурге стартует конкурс на приз Культурного центра Образцовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Около 800 юных талантов со всех уголков страны примут участие в Открытом всероссийском конкурсе вокального и инструментального искусства на приз Культурного центра Елены Образцовой. Он пройдет 21−26 марта в родном городе певицы при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба проекта.
«Конкурс проводится в рамках VIII Международного фестиваля “Приношение Елене Образцовой”, посвященного 30-летию со дня основания Культурного центра ее имени. Кроме россиян о своем участии заявили представители Беларуси, Сербии, Канады и Норвегии», — рассказали в пресс-службе. Прослушивания первого тура продлятся с 21 по 23 марта, второго — 24 и 25 марта. Гала-концерт и награждение лауреатов состоятся 26 марта в концертном зале Мариинского театра.
Турнир пройдет очно и дистанционно. Он состоит из двух туров и проводится в пяти возрастных группах: подготовительной — 7−9 лет, младшей — 10−12 лет, средней — 13−15 лет, старшей — 16−18 лет и профессиональной — 19−22 года. В программе выступлений участников — народные песни, романсы русских и зарубежных композиторов XVIII-XIX веков, лирико-патриотические песни российских композиторов XX-XXI веков. В турнире участвуют солисты, вокальные и вокально-инструментальные ансамбли.
Обладатель главной награды — «Приза Культурного центра Елены Образцовой» — получит денежную премию и диплом лауреата. В каждой возрастной группе будут присвоены звания лауреата и дипломанта. Учреждено много творческих призов, среди которых — участие в концертных программах российских филармоний. Лучшие исполнители лирико-патриотических песен 3 мая примут участие в гала-концерте «Пою мое Отечество» в Академической капелле Санкт-Петербурга. Этот патриотический проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.