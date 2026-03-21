В Сеуле пройдет первый за четыре года концерт BTS

СЕУЛ, 21 марта. /ТАСС/. Первый с 2022 года концерт южнокорейской группы BTS пройдет на площади Кванхвамун в центре Сеула. Власти ожидают крупнейшего со времен домашнего чемпионата мира по футболу в 2002 году скопления людей — примерно 260 тыс. человек.
Предыдущий концерт группа провела осенью 2022 года в Пусане. Последовавшая пауза в совместной творческой деятельности связана с тем, что все семь участников группы проходили срочную военную службу в рядах Вооруженных сил Республики Корея. Последний из них — Мин Юнги, выступающий под псевдонимом Suga, — завершил прохождение альтернативной гражданской службы в июне 2025 года.
Бесплатный концерт начнется в 20:00 по местному времени (14:00 мск) на площади Кванхвамун на фоне дворца Кёнбоккун — одной из главных архитектурных достопримечательностей страны. Местные издания отмечают, что ни одна южнокорейская музыкальная группа еще не была удостоена возможности провести концерт в этом месте.
Организаторы распространили 22 тыс. билетов, но власти ожидают появления до 260 тыс. человек в районе места проведения концерта. В 2002 году во время чемпионата мира по футболу на улицах в этой части города было до 250 тыс. человек. Руководство стриминговой платформы Netflix, которая будет вести трансляцию, надеется, что событие превратится в «крупнейшую вечеринку с совместным просмотром в мире». Увидеть часовой концерт смогут жители 190 стран.
Историческая преемственность.
Как заявил президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён, его страна гордится артистами из группы BTS. «Надеюсь, что это событие станет возможностью разделить [с остальным миром] очарование нашего прекрасного культурного наследия и [современной] корейской культуры», — подчеркнул он, говоря про сеульский концерт.
Первый с 2022 года альбом группы получил название Arirang — в честь корейской народной песни. Историческую преемственность южнокорейской культуры подчеркнуло и обнародованное видео, которое вдохновлено первой известной звуковой записью этой песни в 1896 году.
Меры безопасности.
За порядком на месте проведения мероприятия будут следить примерно 6,7 тыс. полицейских, включая отряды особого назначения. Последние будут оснащены системами для борьбы с дронами. Власти уделяют особое внимание обеспечению безопасности при массовых мероприятиях, помня о давке в районе Итхэвон во время празднования Хеллоуина в 2022 году, которая унесла жизни 159 человек. Местные власти и издания распространяют памятки о действиях при возникновении паники в толпе.
Концертная площадка будет иметь 31 вход, каждый из которых оснастят металлическими рамками. Вокруг места проведения мероприятия установят три линии безопасности. В муниципальных районах Сеула, где ожидается скопление людей, повышен уровень бдительности в отношении террористической опасности.
Фестиваль.
В честь возвращения группы в вечернее время будут подсвечены городские достопримечательности. Тематический фестиваль BTS The City начался в Сеуле 20 марта и продлится по 19 апреля. Кафе подготовили специальные десерты по случаю события. По данным местных изданий, некоторые заведения готовы предоставить скидку или бесплатные блюда посетителям в одежде фиолетового цвета, с которым ассоциируется группа.
Министр финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль заявил 20 марта, что возвращение BTS на сцену создаст кумулятивный эффект для южнокорейской экономики на миллиарды долларов. В период с 1 по 18 марта в страну приехало на 32% (на 271 тыс.) больше туристов, чем в 2025 году. В апреле группа отправится в мировое турне.