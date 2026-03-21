Армийская подготовка: кинотеатры РФ покажут концерт BTS

Столица Южной Кореи готовится, пожалуй, к главному шоу года — в центре Сеула впервые после перерыва в несколько лет из-за службы в армии выступит k-pop-группа BTS. Событие привлекло в город тысячи ARMY со всего мира (так называется сообщество фанатов коллектива). Накануне там царит атмосфера национального праздника — в небе прошло шоу дронов, которые изобразили лица участников бойз-бэнда, на улицах звучат их хиты, а местные власти говорят об экономическом эффекте на миллионы долларов. Официально транслировать концерт будет Netflix. В России показы анонсировали несколько кинотеатров. Подробнее — в материале «Известий».
Где смотреть трансляцию концерта BTS.
Концерт BTS The Comeback Live: Arirang состоится в центре Сеула 21 марта. Официально в мире транслировать его будет Netflix, который в РФ сейчас недоступен. Но несколько российских кинотеатров анонсировали показы в рамках предсеансового обслуживания как акцию, которую проводят арендаторы.
В Москве посмотреть первое за несколько лет шоу популярнейшей k-pop-группы можно будет в «Мягком кинотеатре Отрада». Согласно информации на официальном сайте, премьера состоится только 24 марта. Концерт покажут в рамках предсеансового обслуживания перед фильмом «Волшебник». В тематических группах ARMY планируют просмотр одновременно с концертом в Сеуле в столичном кинотеатре «Алмаз Синема», куда билеты продают с помощью специального бота. Предложения на эту встречу есть также на Avito за 2 тыс. рублей.
В Екатеринбурге 21 марта показы пройдут в «Гринвич Синема» и «Пассаж Синема». В афишах указано: «Настоящее рекламное сообщение составлено и размещено организаторами акции/мероприятия, арендующими залы кинотеатра». Стоимость билетов от 1 до 1,5 тыс. рублей. Свободных мест на премьеру практически не осталось. Однако в «Пассаже» в другие дни будут повторы.
Шоу дронов и экономический эффект на миллионы долларов.
Происходящее в Сеуле сейчас напоминает национальный праздник. Повсюду тематическая символика. А накануне концерта там прошло масштабное шоу дронов, которые изобразили в небе над городом лица участников BTS.
— Центральные улицы окрасились в фиолетовый (цвет символики BTS) и красный (цвет нового альбома). Много баннеров с надписью «Добро пожаловать в Сеул!», потому что приезжают иностранные фанаты. Повсюду играет BTS. Магазины выставляют на витрины товары с изображением участников. Например, Джин (вокалист группы. — Ред.) рекламирует тунец. Действительно, ощущение какого-то праздника, — рассказала «Известиям» Юлия из Москвы, которая в настоящий момент находится в Сеуле.
Концерт пройдет на площади Кванхвамун. Ожидается, что его посетят сотни тысяч человек. Юлия добавила, что территория вокруг перекрыта уже несколько дней.
— Поскольку у Кореи есть очень печальный опыт с Итхэвоном, когда в давке погибло много людей, здесь категорически боятся его повторения. Поэтому, я уверена, будут действительно беспрецедентные меры безопасности. В целом на k-pop концертах, особенно в Азии, в Корее всегда хорошая организация — есть правила, которым следуют, и всё делается для того, чтобы мероприятие прошло комфортно для большинства людей, — сказала она.
Несмотря на то, что предстоящий концерт бесплатный, местные власти рассчитывают, что он принесет миллионы долларов.
«Хотя ожидается, что этот концерт принесет триллионы вон экономической выгоды, его нематериальное влияние будет в десятки раз больше», — написал в соцсети X министр экономики и финансов Республики Корея Ку Юн Чхоль.
Теперь эксперты рассуждают, побьет ли BTS рекорды Тейлор Свифт, которая стимулировала экономику многих городов, где проходили ее концерты. И она, и парни из k-pop-группы — это уже не просто артисты, а целые корпорации, где «за кадром» работает множество людей, и каждый публичный шаг тщательно просчитывается, объясняет музыковед, кандидат искусствоведения Сергей Уваров. Всё это, отмечает он, конечно, не работало бы, если в центре этого не было бы действительно талантливых, невероятно трудолюбивых людей.
— Вопрос в том, почему именно эти люди так «выстрелили», ведь, например, Тейлор Свифт не обладает какими-то уникальными голосовыми данными, композиторскими способностями и т.п. Думаю, в основе обоих феноменов — удивительно точный баланс идеального и реального. И мальчики из BTS, и Тейлор Свифт, с одной стороны, кажутся безупречными — и в плане внешности, и в плане своего поведения. А с другой стороны — публика чувствует, что это как раз не уникумы, гении, а обычные люди, — говорит он.
В конечном счете, считает эксперт, их успех связан даже не с музыкой как таковой (хотя это очень качественный продукт), а именно с удачным попаданием в психологию массовой публики.
Где пройдут концерты BTS.
Полноценный камбэк группы состоится в начале апреля. Тогда бойз-бэнд, который делал перерыв из-за прохождения всеми участниками службы в армии, отправится в первое после возвращения мировое турне. Стартует коллектив на родине в Южной Корее. Там команда даст сразу три стадионных концерта в городе Коян. Следом BTS отправится в Токио, где выступит 17 и 18 апреля, и в город Тампа в США, где запланировано еще три шоу в этом месяце.
Затем в программе тура Мексика, Испания, Бельгия, Англия, Германия, Франция, Аргентина, Австралия и другие страны. Самые доступные для россиян Бангкок (Таиланд), где тоже состоится сразу три шоу — в декабре 2026 года, а также Гонконг (специальный административный район КНР) и Манила (Филиппины), куда BTS приедет уже в следующем году — в марте 2027-го.
И если на ближайшие концерты билеты разлетелись на старте, то на последние шоу продажи еще не открыты. Это значит, что у фанатов еще будет возможность за них побороться.