Почему девушка с лирой ушла с «Битвы экстрасенсов»

Новый сезон популярного телешоу «Битва экстрасенсов» начался с загадки: таинственная девушка из волгоградской глубинки пыталась найти человека с помощью старинной лиры, но потерпела неудачу. Кем на самом деле оказалась незнакомка, зачем ей понадобилось центральное телевидение и в чем таится ее настоящая сила, разбирался «АиФ-Волгоград».
От дедушкиных сказок к суздальским мастерам.
Эффектной участницей мистического проекта оказалась уроженка Еланского района Волгоградской области по имени Виктория Русалина. Свою малую родину девушка искренне любит, но точное название села предпочитает держать в тайне, чтобы оградить близких от излишнего внимания после участия в неоднозначном телевизионном шоу.
Интерес к старине и необычному инструменту — лировидным гуслям — зародился у нее задолго до кастингов, еще в 90-е годы. В родной деревне Виктории жил дедушка Прохор, который играл на самодельных березовых гуслях, пел духовные стихи и сказывал былины. Односельчане считали старика чуть ли не ведуном, ведь его музыка помогала людям.
«К нему приходили, как правило, после бани, когда тело было распарено. Человек укладывался на деревянный пол, гусли клались ему на позвоночник, и дедушка Проша играл. Происходил процесс “прогуживания”. В современной академической науке это нашло подтверждение и сегодня называется виброакустическим массажем, — вспоминает Виктория. — Считалось, что после такого обряда человек находился в ладу с собой, становился целостнее. Кому-то это помогало справиться с хворью, кому-то — найти ответы на терзающие вопросы».
Со временем старинный инструмент затерялся. Но даже перебравшись в Москву, Виктория не оставила своей мечты. По ее детским рисункам мастерица из Суздаля смогла воссоздать ту самую лиру, с которой волгоградка и шагнула навстречу камерам федерального канала.
Иллюзия экстрасенсорики и пустой багажник.
На экране зрители увидели девушку, чья магия дала сбой у пустого багажника оранжевого автомобиля. По утверждениям героини, реальность, оставшаяся за кадром, оказалась куда прозаичнее. Виктория честно признается: никаким магом она не является.
«Нужно поставить большой восклицательный знак: я не считаю себя экстрасенсом, ведьмой или колдуньей. По образованию я профессиональный психолог, закончила курсы арт-терапии. Я считаю себя человеком с очень хорошей интуицией, — рассказывает волгоградка — Мне очень хотелось рассказать на этом проекте о культуре нашей волгоградской земли. Все прославляют Новгородчину, Псковщину, а наш регион, кроме Сталинградской битвы, что, безусловно, очень важно, как будто ничем не прославлен. Мне хотелось показать, что у нас тоже были свои гусляры, сказители и другие интересные люди».
Как рассказывает Виктория, пройдя жесткий отбор (из 10 тысяч претендентов до испытания с багажниками дошли всего около 30) она действительно смогла интуитивно определить, в какой машине спрятан человек. По ее словам, она даже описала, что внутри находится мужчина без волос, но эти детали вырезали при монтаже. Красная машина с человеком находилась за ее спиной, и съемочная группа уже ждала точного ответа. Но в последний момент волгоградка сделала неожиданный выбор. Заранее узнав, что следующие испытания на проекте будут связаны с реальными человеческими трагедиями, она приняла осознанное решение покинуть шоу.
«Мне не хочется спекулировать на человеческом горе, и в последний момент я повернулась к “жигуленку” и указала на него. В кадр вошел момент, когда крышка багажника открылась, и там оказалось пусто. Но моя миссия была выполнена: мне удалось сказать на всю страну, что я из села Волгоградской области», — делится Виктория.
Настоящая магия: исцеление музыкой.
Отвернувшись от телевизионной славы, Виктория вернулась к музыке. Сейчас она живет в столице и активно развивает свой авторский музыкальный проект, где звучание больших электрогуслей сплетается со славянскими, индийскими, тибетскими и электронными мотивами.
Главная работа Виктории, впрочем, проходит вдали от модных клубов. Она регулярно приезжает с благотворительными концертами в детские дома, интернаты и учреждения для детей с особенностями развития — ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна.
«Они тянутся ручками к струнам, улыбаются. У меня был случай, который действительно можно назвать мистическим. Девочка, которой было два с половиной года, не произнесла за свою жизнь ни слова. И вот, когда она попробовала пальчиком поводить по струнам гуслей, впервые назвала свое имя. Это маленькое чудо сняли на телефон воспитатели и тут же отправили родителям», — рассказывает исполнительница.
Подобные случаи Виктория объясняет особенной природой своего инструмента. Чудесные и неоднозначные свойства гуслей, по ее словам, описывались еще в древних текстах:
«О целительных и волшебных свойствах гуслей нам рассказывает еще Библия. Первый гусляр, по преданию, был царь Давид. Когда царю Саулу становилось плохо, приходил пастушок Давид с лировидными гуслями, перебирал струны, и злой дух отходил. А в истории нашего государства с гуслями, наоборот, связаны моменты запретов. Например, при царе Алексее Михайловиче Романове их изымали из обихода как бесовский инструмент и сжигали возами», — объясняет Виктория.
В мае Виктория планирует приехать на малую родину в Елань с благотворительным концертом. Выступление пройдет в стенах местного краеведческого музея, где дети и взрослые смогут услышать старинные сказки, прикоснуться к легендарному инструменту и убедиться: самые светлые чудеса творятся не экстрасенсами, а неравнодушными людьми.