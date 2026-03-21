Нижегородка Александра Тихонович вошла в число лучших в лыжном двоеборье

По итогам 10-го этапа Кубка России по лыжному двоеборью, который прошёл в Нижнем Тагиле, была определена тройка призёров общего зачёта соревнований.
По итогам многомесячного марафона лучшая сумма баллов Кубка оказалась у Марии Кузьминой из Санкт-Петербурга. Серебро досталось Стефании Надымовой из Пермского края, бронза — у воспитанницы НОСШОР им. Г. Ю. Напалкова Александры Тихонович.
В том же Нижнем Тагиле прошёл 11-й этап Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина. Представитель Нижегородской области Михаил Назаров занял достойное третье место.