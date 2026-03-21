Власти австралийского острова планируют запретить ввоз и содержание кошек

Австралийский остров Кенгуру, занимающий третье место по величине среди островов страны, может в скором времени стать территорией, свободной от домашних кошек.

Как сообщает портал news.com.au, местные власти рассматривают возможность введения полного запрета на содержание этих животных в качестве домашних питомцев. На данный момент обсуждается также ограничение на ввоз новых кошек на остров.

Причиной столь радикальных мер стала многолетняя борьба с бродячими кошками, которая ведется с 2015 года. Представители фауны, как поясняют в администрации, относятся к инвазивным видам и представляют серьезную угрозу для уязвимых местных экосистем. Власти поставили перед собой амбициозную задачу — полностью избавить остров от котов к 2030 году.

Ранее сообщалось, что российский чиновник в 33-й раз стал отцом.

