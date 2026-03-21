В Британии предложили массово отправить работников на удаленку: во всем виноват Трамп

Мировому сообществу советуют вернуться к практике работы из дома. Об этом ишет The Guardian.
По данным издания, Всемирная организация по контролю за энергетикой предложила властям ограничить скоростной режим на трассах. Кроме этого, она порекомендовала сотрудникам практиковать совместные поездки или, что предпочтительнее, трудиться удаленно.
Подобные меры направлены на сдерживание резкого подорожания нефти и предотвращение грядущего дефицита топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
Помимо прочего, было рекомендовано ограничить въезд автомобилей в определенные зоны в крупных городах. Издание уточняет, что меры предложены для всех государств.
В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан накануне заявил, что Европейский союз не сможет выбраться из кризиса без дешевых энергоносителей России.