Роспотребнадзор оценил эпидобстановку по менингиту

В Роспотребнадзоре заверили, что ситуация с распространением менингококковой инфекции в России остается спокойной и контролируемой.
Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, для своевременного выявления заболевания в стране применяются отечественные тест-системы, обладающие высокой чувствительностью. Они позволяют быстро установить наличие менингококка и определить его серогруппу.
На фоне этих заявлений в Великобритании отмечается рост числа заболевших. Британское агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило в пятницу о двух новых случаях менингита в Англии, в результате чего общее количество выявленных случаев достигло 29.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире складывается непростая ситуация с оспой обезьян.
