Ипотека и цены на квартиры. Как рынок недвижимости отреагирует на решение Центробанка снизить ключевую ставку

Банки реагируют на решения ЦБ с задержкой: им нужно убедиться в устойчивости тренда, а не отыгрывать разовое снижение. Практика показывает, что в ближайшие недели рыночные ипотечные ставки могут уменьшиться ещё на 0,2−0,5 процентного пункта. Однако на сегодняшний день средние ставки по ипотеке остаются на уровне 20,4% на первичном рынке и 20% на вторичном, и даже после снижения они будут держаться в районе 19−20%. Пока ставки выше 15%, говорить о массовой доступности рыночной ипотеки не приходится: она остаётся доступной либо для заёмщиков с очень высокими доходами, либо для тех, кто планирует быстрое досрочное погашение. Об этом рассказал директор ГК «Расцветай» Сергей Шашурин.