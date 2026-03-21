На острове Кенгуру в Австралии могут полностью исчезнуть кошки: власти готовят новый запрет

Власти острова Кенгуру в Австралии рассматривают инициативу о запрете на ввоз и владение кошками как домашними животными. Об этом сообщает ресурс news.com.au.
«Совет третьего по величине австралийского острова рассматривает введение полного запрета на обладание кошками в качестве домашних животных», — передает портал.
Уточняется, что подобные инициативы — продолжение кампании по борьбе с одичавшими кошками, ведущейся с 2015 года. Кошки признаны инвазивным видом, представляющим угрозу для местной природы. К 2030 году местные власти намерены полностью избавить остров от этих животных.
Тем временем в России предложили обязать продавать кошек и собак только с документами об их происхождении. Уточняется, что это должно помочь ограничить нелегальное и бесконтрольное разведение домашних животных в стране.