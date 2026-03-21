МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Магнитная буря началась на Земле после прихода плазмы от вспышки на Солнце 16 марта, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как следует из данных, представленных на сайте лаборатории, на Земле началась магнитная буря. В момент публикации материала её уровень составляет G1.7, то есть буря пока слабая.
Ранее прогнозировалось, что буря начнётся вечером 19 марта, однако плазма после вспышки дошла до Земли только сейчас.
Как ожидается, геомагнитные возмущения продлятся порядка шести дней.