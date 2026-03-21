Календарь на 21 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Синдром Дауна — хромосомная болезнь. Чаще всего она вызвана тем, что хромосомы 21-й пары представлены тремя копиями вместо двух. Отсюда и символическая дата — 21.03. Она учреждена для повышения осведомленности о синдроме Дауна, ведь эта аномалия не считается редкой — в среднем один случай на 700 родов. В этот день врачи рассказывают о видах диагностики, особенностях людей с синдромом Дауна. Общественные организации и специалисты обращают внимание на проблемы социализации и стереотипы, которые сохраняются на протяжении многих десятилетий. Исследователи и ученые проводят презентации новых методов лечения синдрома Дауна.