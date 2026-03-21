Иран пригрозил атакой на Рас-эль-Хайму при нападении со стороны ОАЭ

Тегеран предупредил ОАЭ, что в случае агрессии против островов Абу-Муса и Большой Томб объектом удара станет эмират Рас-эль-Хайма. Оба острова находятся под контролем исламской республики.
«Мы предупреждаем ОАЭ, что если они снова нападут на иранские острова Большой Томб и Абу-Муса в Персидском заливе, то Вооруженные силы Ирана подвергнут Рас-эль-Хайму сокрушительным ударам», — говорится в сообщении иранских военных.
В свою очередь президент США сделал громкое заявление о конфликте на Ближнем Востоке. По словам Дональда Трампа, он не намерен прекращать огонь в Иране. Глава Белого дома добавил, что в Иране сейчас якобы отсутствует сторона, с которой можно вести диалог, хотя США к нему готовы.