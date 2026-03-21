Иран пригрозил атакой на Рас-эль-Хайму при нападении со стороны ОАЭ

В свою очередь президент США сделал громкое заявление о конфликте на Ближнем Востоке. По словам Дональда Трампа, он не намерен прекращать огонь в Иране. Глава Белого дома добавил, что в Иране сейчас якобы отсутствует сторона, с которой можно вести диалог, хотя США к нему готовы.