Магнитная буря на Земле усилилась

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Магнитная буря, которая обрушилась на Землю незадолго до полуночи 20 марта, усилилась. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Согласно информации института, степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.
Мощность магнитной бури измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил ТАСС, что максимальный уровень мощности магнитной бури, которая ожидается на Земле в течение суток, составит G2-G3, тогда как достижение уровня G4 и выше практически невозможно.