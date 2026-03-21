Магнитная буря на Земле усилилась

Степень возмущенности магнитного поля планеты выросла с уровня G1 до G2, сообщили в Институте прикладной геофизики.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Магнитная буря, которая обрушилась на Землю незадолго до полуночи 20 марта, усилилась. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

Согласно информации института, степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.

Мощность магнитной бури измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил ТАСС, что максимальный уровень мощности магнитной бури, которая ожидается на Земле в течение суток, составит G2-G3, тогда как достижение уровня G4 и выше практически невозможно.