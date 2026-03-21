CBS News: Пентагон подготовил планы развёртывания войск США в Иране

Детальные планы возможного развертывания в Иране наземных сил разработаны в США.
«Высшее военное командование представило конкретные запросы, направленные на подготовку к такому варианту развития событий, пока президент Трамп взвешивает дальнейшие шаги в рамках конфликта с Ираном», — сказано в сюжете телеканала CBS News.
При этом Белый дом пока не дал определение условий, при которых приказ о начале наземной операции может быть отдан, уточнили источники телеканала.
Тем временем президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил против идеи прекращения боевых действий в конфликте с Ираном. По словам политика, он не намерен останавливать военную операцию.
Ранее военный эксперт Дандыкин рассказал о последствиях возможной наземной операции в Иране. По его мнению, США нужно полмиллиона человек для проведения такой операции.
