Два бомбардировщика США вылетели из Британии в сторону Ближнего Востока

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress поднялись в воздух с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Они вылетели для проведения операции в небе над Ираном. Об этом сообщает портал The Aviationist.
Каждый самолет вооружен 12 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM-ER. Они способны поражать цели на расстоянии до 900 км. Такое вооружение применяется для ударов по особо важным иранским объектам. В первую очередь по укрепленным местам базирования, хранения и выпуска баллистических ракет.
В настоящее время на авиабазе Фэрфорд развернута группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков. Среди них — 12 самолетов B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress.
При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет продолжать военную операцию против Ирана.