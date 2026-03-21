Два бомбардировщика США вылетели из Британии в сторону Ближнего Востока

Стратегические бомбардировщики США B-52H Stratofortress вылетели из Британии в сторону Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress поднялись в воздух с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Они вылетели для проведения операции в небе над Ираном. Об этом сообщает портал The Aviationist.

Каждый самолет вооружен 12 крылатыми ракетами AGM-158 JASSM-ER. Они способны поражать цели на расстоянии до 900 км. Такое вооружение применяется для ударов по особо важным иранским объектам. В первую очередь по укрепленным местам базирования, хранения и выпуска баллистических ракет.

Стратегические бомбардировщики США с начала боевых действий уже 24 раза атаковали цели на территории Ирана.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд развернута группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков. Среди них — 12 самолетов B-1B Lancer и шесть B-52H Stratofortress.

При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон хочет продолжать военную операцию против Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
