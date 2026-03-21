В ОП предложили уточнить рекомендации Минздрава о направлении женщин к психологу

Некоторые пункты стоит доработать, отметил председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Рекомендации Минздрава о направлении к психологу женщин, не планирующих иметь детей, стоит дополнить некоторыми оговорками, учитывающими жизненные обстоятельства. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Этот пункт, чтобы он не вызывал вопросов, стоит доработать с учетом различных жизненных ситуаций. Они могут быть разными. Например, женщина уже по состоянию здоровья не может иметь детей. Соответственно, конечно же, она напишет “ноль” в графе о планируемом числе детей. Здесь не требуется направление к медицинскому психологу», — заметил общественник.

Как указал Рыбальченко, учет этих нюансов избавит и самих психологов от лишней работы.

В целом же, продолжил он, рекомендуемая консультация у психолога — это форма моральной и медицинской поддержки. «Речь идет о работе с какими-то опасениями насчет здоровья, связанными с рождением детей. Медицинский психолог в данном случае мог бы дать соответствующие рекомендации», — сказал председатель комиссии ОП.

Согласно документу Минздрава, пациенток, заявивших в ходе репродуктивной диспансеризации об отсутствии планов иметь детей, рекомендовано направлять на консультацию к медицинскому психологу.