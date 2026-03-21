Трамп: Штаты «очень близки» к достижению целей операции на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу, 20 марта, сообщил, что США «очень близки» к достижению целей операции на Ближнем Востоке и «близки к сворачиванию» военных действий.
— Мы очень близки к достижению наших целей и рассматриваем возможность свертывания огромных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении режима Ирана, — написал он в социальной сети Truth Social.
Также американский лидер добавил, что Ормузский пролив нужно будет охранять и патрулировать другим странам, которые его используют, а Штаты, по его словам, этого не делают. При этом Трамп отметил, что Вашингтон готов помочь с этим.
Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерное оружие, заметили направляющимися в сторону Ближнего Востока на фоне операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Об этом 20 марта сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные. По состоянию на 17:00 бомбардировщики находились над Средиземным морем около южного побережья Сицилии и направлялись в сторону востока.
Ранее стало известно, что военная операция США против Ирана стала самой дорогой кампанией второго срока президентства Дональда Трампа: за первые шесть дней боевых действий расходы превысили 11,3 миллиарда долларов.