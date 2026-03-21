«Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу», Захарян вышел на замену

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Вильярреала».

МАДРИД, 21 марта. /ТАСС/. «Реал Сосьедад» в гостях со счетом 1:3 уступил «Вильярреалу» в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей голы забили Жерар Морено (7-я минута), Жорж Микаутадзе (15) и Николя Пепе (23). У «Реал Сосьедад» отличился Лука Сучич (47).

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями. Для полузащитника эта игра стала 16-й в текущем сезоне чемпионата Испании, на его счету нет голов и результативных передач. Также россиянин принял участие в 4 матчах кубка страны, где отметился 1 забитым мячом.

«Вильярреал» поднялся на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, команда набрала 58 очков. «Реал Сосьедад» располагается на 7-й строчке с 38 очками. В следующем туре «Вильярреал» 6 апреля на выезде сыграет с «Жироной», «Реал Сосьедад» 4 апреля примет «Леванте».