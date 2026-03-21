«Реал Сосьедад» проиграл «Вильярреалу», Захарян вышел на замену

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями. Для полузащитника эта игра стала 16-й в текущем сезоне чемпионата Испании, на его счету нет голов и результативных передач. Также россиянин принял участие в 4 матчах кубка страны, где отметился 1 забитым мячом.