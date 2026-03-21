В немецкой общине на дороге нашли 35 человеческих зубов: подробности

В Германии ищут владельцев 35 зубов, которые обнаружили на тротуаре.

Источник: Комсомольская правда

В немецкой общине Хойхельхайм в Гессене случайный прохожий нашел на тротуаре 35 зубов человека. Как сообщила криминальная полиция Гисена, по факту находки начато расследование, цель которого — выяснить личность владельца зубов.

«Прибывший на место патруль обнаружил на улице Кинценбахер Штрассе в общей сложности 35 зубов — в основном целых, частично в виде фрагментов», — говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что, опросы жителей общины и персонала близлежащего стоматологического кабинета не дали информации. Сейчас нет оснований полагать, что обнаруженные зубы имеют отношение к какому-либо преступлению.

В ходе экспертизы установлено, что зубы являются человеческими. Следственные органы приступили к проверке.

На днях в Германии обнаружили останки пропавшей в 2025 году местной жительницы.