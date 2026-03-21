CBS News: Пентагон готовит детальный план наземной операции в Иране

Пентагон провел детальную подготовку к переброске сухопутных войск Соединенных Штатов Америки в Иран. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники.

Пентагон провел детальную подготовку к переброске сухопутных войск Соединенных Штатов Америки в Иран. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил телеканал CBS News, ссылаясь на источники.

— Высшее военное командование представило запросы, которые направлены на подготовку к такому варианту развития событий, пока президент США Дональд Трамп взвешивает дальнейшие шаги в рамках конфликта с Ираном, — говорится в статье.

При этом остаются неясными условия, при которых глава Белого дома может принять решение о начале наземной операции, отметили в публикации.

В тот же день Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к достижению целей операции на Ближнем Востоке и «близки к сворачиванию» военных действий.

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие, заметили направляющимися в сторону Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом 20 марта сообщило РИА Новости, ссылаясь на полетные данные. По состоянию на 17:00 бомбардировщики находились над Средиземным морем у южного побережья Сицилии и направлялись в сторону востока.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше