CBS News: Пентагон готовит детальный план наземной операции в Иране

— Высшее военное командование представило запросы, которые направлены на подготовку к такому варианту развития событий, пока президент США Дональд Трамп взвешивает дальнейшие шаги в рамках конфликта с Ираном, — говорится в статье.
При этом остаются неясными условия, при которых глава Белого дома может принять решение о начале наземной операции, отметили в публикации.
В тот же день Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «очень близки» к достижению целей операции на Ближнем Востоке и «близки к сворачиванию» военных действий.
Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие, заметили направляющимися в сторону Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом 20 марта сообщило РИА Новости, ссылаясь на полетные данные. По состоянию на 17:00 бомбардировщики находились над Средиземным морем у южного побережья Сицилии и направлялись в сторону востока.