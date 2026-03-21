CBS News: Пентагон готовит детальный план наземной операции в Иране

Два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, которые способны нести ядерное оружие, заметили направляющимися в сторону Ближнего Востока на фоне операции США и Израиля против Ирана. Об этом 20 марта сообщило РИА Новости, ссылаясь на полетные данные. По состоянию на 17:00 бомбардировщики находились над Средиземным морем у южного побережья Сицилии и направлялись в сторону востока.