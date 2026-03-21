21 марта в календаре: Международный день лесов, день нефти и песен на крыше

Какой сегодня праздник.
День песен на крыше Международный день лесов Всемирный день людей с синдромом Дауна День штурманов Всемирный день поэзии День этикета День старинной музыки День тирамису Всемирный день вермута Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники День нефти Всемирный день домашнего хозяйства Международный день цвета Международный день кукольника, Всемирный день театра кукол Всемирный день геодезистов Международный день гонок на спортивных автомобилях Всемирный день древесины День свободы образования Всемирный день татуировки Всемирный день ледников День цифровой чистоты Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста Праздник иконы Божией Матери «Знамение» Курская-Коренная День памяти преподобных Лазаря и Афанасия Муромских День памяти святого апостола Ермы Филиппопольского День памяти преподобного Феофилакта Никомидийского.
Именины.
Афанасий, Владимир, Иван.
Вербоносица.
Даты, связанные с солнечным циклом, у многих народов отмечались как праздничные. Не стал исключением и день весеннего равноденствия, выпадающий на 20 или 21 марта по новому стилю. Считалось, что именно с этого момента начинается настоящая весна.
На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди.
Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни. В то же время с этим деревом связаны и весьма неприятные суеверия. Говорили, например: «Кто вербу посадит — сам на себя заступ готовит», — это означало, что человек умрет, когда из дерева можно будет вытесать лопату.
Впрочем, это поверье не мешало использовать вербу в лечебных целях. До цветения крестьяне заготавливали кору и сушили ее на чердаках с хорошей вентиляцией. Позже из нее готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло при ангине. Порошок из нее часто использовался как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы и коры дуба добавляли в ванну от болей в ногах.
В этот день подмечали: если облака плывут по небу быстро и высоко — погода будет доброй. Также говорили, что если будет метель, и снег ляжет на поля волнами — это к хорошему урожаю хлеба и овощей.
События.
630 год — в Иерусалим возвращена великая христианская святыня — Животворящий Крест.
1666 год — проведена первая перепись населения Канады.
1922 год — в Лондоне состоялось открытие железнодорожного вокзала Ватерлоо.
1924 год — сформулирован один из фундаментальных принципов квантовой механики — Принцип Паули.
1963 год — закрыта тюрьма Алькатрас.
1965 год — к Луне запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9».
1981 год — в США зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.
1984 год — в Японском море столкнулись советская атомная подводная лодка «К-314» и американский авианосец «Китти Хок».
1986 год — началась двухнедельная поездка советской школьницы Кати Лычёвой по США с «миссией мира».
1990 год — провозглашена независимость Намибии, 75 лет находившейся под господством ЮАР.
1992 год — в Татарстане состоялся референдум, на котором почти две трети населения проголосовали за статус суверенного государства, субъекта международного права.
1999 год — завершилось первое в мире кругосветное путешествие на воздушном шаре.
2006 год — начал работать сервис микроблогов «Твиттер» (18+).
2014 год — Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Крыма в состав России.
2022 год — пассажирский Boeing 737 разбился в Китае в уезде Тэнсяне, 132 погибших.
2022 год — Тверской суд Москвы признал Meta экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России.
В этот день родились.
Жан-Батист Жозеф Фурье (1768 — 1830 г.), французский математик и физик.
Тимофей Грановский (1813 — 1855 г.), русский историк-медиевист.
Александр Можайский (1825 — 1890 г.), русский военный деятель, контр-адмирал, пионер авиации.
Модест Мусоргский (1839 — 1881 г.), русский композитор.
Александр Вертинский (1889 — 1957 г.), русский и советский артист, певец и композитор.
Леонид Утесов (1895 — 1982 г.), советский эстрадный артист и певец, киноактер, Народный артист СССР.
Георг Отс (1920 — 1975 г.), советский эстрадный и оперный певец (лирический баритон), Народный артист СССР.
Сергей Лавров (1950 г.), советский и российский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел РФ.
Айртон Сенна (1960 — 1994 г.), бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1.
Марит Бьорген (1980 г.), норвежская лыжница, восьмикратная олимпийская чемпионка.
Народные приметы.
Прилет жаворонков предвещает теплую весну. Если веточку вербы поставить дома на столе — она выгонит со двора все скорби и тяготы и принесет счастье. Верба зацвела, но снег не сошел — к теплой погоде. Туман в этот день — к утренним заморозкам. Петух поет на заборе — к ясной погоде. Если петух войдет внутрь дома и кричит — к ненастью. Зайцы пасутся на солнце больше обычного — к непогоде. Усиление ветра ночью предвещает потепление. Верба распустилась — весна к лету снарядилась. Вербная веточка в дом счастье приносит. Пришел Ерма с вербой. В снегу прогалины — верба на проталинах. Коли верба серебриста да снег искристый — к теплу, а коль туман упал — жди заморозков да крепкого насту. Кого вербой хлещут — у того тело легким будет. Если вербу размять, положить на голову и накрыть платком — голова болеть не будет. Высокие облака быстро плывут по небу — к скорому наступлению тепла. Снег в полях лежит неровно, буграми — к богатому урожаю овощей и яровых. Солнечный день — лето будет теплым. На улице пасмурно, холодно — и лето таким же будет. Много воды — к урожайному году. Нельзя в этот день начинать серьезные дела — не будет успеха. Планам на будущее тоже не суждено сбыться. Самому вербу сажать во дворе — к смерти. Если выйти 21 марта на перекресток, сказать: «Раз, два, три!», — можно увидеть свое будущее. Если мимо вас первой проедет красная машина — вы встретите свою любовь. Если черная — будут проблемы, зеленая — к деньгам, синяя — мечты сбудутся, желтая — вас ожидает успех, а серая — к переменам. Увидеть в этот день человека, которого любишь — к счастливой, долгой и страстной любви. Поэтому постарайтесь провести как можно больше времени со своей второй половинкой.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.