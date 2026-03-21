21 марта в календаре: Международный день лесов, день нефти и песен на крыше

Прилет жаворонков предвещает теплую весну. Если веточку вербы поставить дома на столе — она выгонит со двора все скорби и тяготы и принесет счастье. Верба зацвела, но снег не сошел — к теплой погоде. Туман в этот день — к утренним заморозкам. Петух поет на заборе — к ясной погоде. Если петух войдет внутрь дома и кричит — к ненастью. Зайцы пасутся на солнце больше обычного — к непогоде. Усиление ветра ночью предвещает потепление. Верба распустилась — весна к лету снарядилась. Вербная веточка в дом счастье приносит. Пришел Ерма с вербой. В снегу прогалины — верба на проталинах. Коли верба серебриста да снег искристый — к теплу, а коль туман упал — жди заморозков да крепкого насту. Кого вербой хлещут — у того тело легким будет. Если вербу размять, положить на голову и накрыть платком — голова болеть не будет. Высокие облака быстро плывут по небу — к скорому наступлению тепла. Снег в полях лежит неровно, буграми — к богатому урожаю овощей и яровых. Солнечный день — лето будет теплым. На улице пасмурно, холодно — и лето таким же будет. Много воды — к урожайному году. Нельзя в этот день начинать серьезные дела — не будет успеха. Планам на будущее тоже не суждено сбыться. Самому вербу сажать во дворе — к смерти. Если выйти 21 марта на перекресток, сказать: «Раз, два, три!», — можно увидеть свое будущее. Если мимо вас первой проедет красная машина — вы встретите свою любовь. Если черная — будут проблемы, зеленая — к деньгам, синяя — мечты сбудутся, желтая — вас ожидает успех, а серая — к переменам. Увидеть в этот день человека, которого любишь — к счастливой, долгой и страстной любви. Поэтому постарайтесь провести как можно больше времени со своей второй половинкой.