Портрет Майи Плисецкой передали в Берлине в дар России

БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Портрет народной артистки СССР балерины Майи Плисецкой был передан в дар России. Церемония прошла в посольстве РФ в Берлине.
Портрет выполнен художником Валерием Косоруковым. Его передал гражданин Германии, врач Лоренц Белуза — сын немецкой балерины Норы Манк, которая была лично знакома с Плисецкой.
«Картина принадлежала моей матери. Мама была прима-балериной [Берлинской] государственной оперы, расположенной здесь неподалеку», — рассказал на церемонии Белуза. «Она тогда по приглашению СССР была в Санкт-Петербурге, обучалась классическому русскому балету под руководством Галины Улановой», — отметил он. Так Манк и встретила Майю Плисецкую.
«Не знаю, как картина попала к ней, я не могу это узнать, так как моя мама умерла», — сказал Белуза. «Но она желала снова вернуть картину в Россию, и я очень рад, что она сейчас возвращается в российские руки», — отметил он. Тем самым Белуза исполняет последнюю волю своей матери.
Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Почти 50 лет она выступала на сцене Большого театра, в труппу которого была принята в 1943 году, сразу после окончания Московского хореографического училища. Плисецкая стала легендой и символом Большого театра, как и «Лебединое озеро», которое, по ее собственным подсчетам, она исполнила более 800 раз.
В 1959 году ей было присвоено звание народной артистки СССР, в 1985 — Героя Социалистического Труда. Балерина была лауреатом Ленинской премии, обладательницей премий «Триумф» и «Российский национальный Олимп», полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», а также орденов многих стран. Ее имя присвоено малой планете номер 4626.