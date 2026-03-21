Психотерапевт назвала идеальную разницу в возрасте для крепких отношений

Психотерапевт Элоиза Скиннер заявила, что разница в возрасте между партнерами от нуля до трех лет является наиболее благоприятной для построения долгосрочных и устойчивых отношений. Соответствующее мнение она высказала в интервью изданию Metro.
По ее словам, при небольшой разнице в возрасте партнеры, как правило, находятся на схожих этапах жизненного пути. Она отметила, что в таких парах чаще совпадают финансовые ожидания, включая подходы к расходам, сбережениям и инвестициям, а также взгляды на состояние здоровья.
«Вы сможете вместе проводить выходные, вместе присматривать за детьми и даже ставить перед собой одинаковые цели в путешествиях», — пояснила эксперт.
Скиннер также указала, что уровень удовлетворенности отношениями снижается по мере увеличения разницы в возрасте между партнерами. Она пояснила, что пары с существенным возрастным разрывом могут быть менее устойчивыми к трудностям.
«Разница в возрасте может стать проблемой, если она приводит к различиям в уровне зрелости (который можно назвать “эмоциональным возрастом”), жизненном опыте, ценностях, приоритетах и ожиданиях. Среди более серьезных и практичных жизненных проблем, которые могут возникнуть, — создание семьи. Если один из партнеров намного старше, могут возникнуть проблемы с зачатием, несовпадение стилей воспитания и повышенная вероятность того, что ребенок потеряет одного из родителей, когда он еще относительно мал», — добавила Скиннер.
Скиннер все же уточнила, что универсального предела разницы в возрасте не существует, и каждая пара должна самостоятельно оценивать свои потребности и возможности для достижения желаемого уровня жизни.
