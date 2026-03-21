В ОП ответили Минздраву на рекомендации о направлении женщин к психологу: что известно

Предложение Минздрава направлять женщин, не планирующих деторождение, к психологу нуждается в некоторых уточнениях. Эти уточнения должны учитывать индивидуальные жизненные ситуации. С подобной инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Например, женщина уже по состоянию здоровья не может иметь детей. Соответственно, конечно же, она напишет “ноль” в графе о планируемом числе детей. Здесь не требуется направление к медицинскому психологу», — сказал он для ТАСС.
По мнению Рыбальченко, если учитывать эти нюансы, то психологи не будут тратить время на излишние консультации.
Он также добавил, что предлагаемая консультация психолога представляет собой способ моральной и медицинской поддержки.
Как накануне заявили в Минздраве, женщин, которые не хотят рожать, будут направлять к психологу.