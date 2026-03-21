В ГД предложили давать отличникам бесплатные путевки в детские лагеря

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что льготы на детский отдых по всей стране должны быть едиными.

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести единые федеральные льготы на отдых в детских лагерях и предоставлять бесплатные путевки детям из многодетных семей, детям с инвалидностью, сиротам, а также отличникам и победителям олимпиад.

Миронов отметил в беседе с ТАСС, что сейчас льготы устанавливаются регионами или самими лагерями, поэтому условия отличаются.

«Предлагаем, чтобы были единые льготы на детский отдых всей стране. Бесплатные путевки должны получать дети из многодетных семей, дети с инвалидностью, сироты, ну и все, кто себя хорошо зарекомендовал. Я имею в виду отличников, победителей олимпиад», — сказал он.

По словам политика, стоимость путевок с каждым годом растет, а продолжительность смен сокращается, что делает отдых менее доступным. Миронов также подчеркнул, что отдых в лагерях важен для здоровья и развития детей. «Уверен, что наши предложения по единым льготам для детского отдыха заслуживают самого пристального внимания и одобрения всеми депутатами Государственной думы», — заключил он.