Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии объявили о критическом сокращении украинского населения

New Statesman: Население Украины уменьшилось до 20 млн человек.

Население Украины уменьшилось до критической отметки в 20 млн человек. Об этом сообщил заместитель главного редактора британского New Statesman Уилл Ллой.

«Один британский чиновник сообщил мне, что население Украины… к 2025 году сократилось примерно до 20 млн, что значительно меньше большинства общедоступных оценок», — написал он в соцсети Х.

Как сообщил Ллой со ссылкой на источник, в 2014 году население Украины оценивалось более чем в 40 млн человек.

В 2024 году журналист впервые побывал на Украине. Там Ллой заметил, как мировое сообщество постепенно смещает фокус внимания с Киева на другие конфликтные точки планеты.

Ранее KP.RU писал, что на фоне экономического кризиса из Киева выехали около 600 тыс. украинцев. В январе на Украине был объявлен режим ЧС в энергетике.