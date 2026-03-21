Население Украины уменьшилось до критической отметки в 20 млн человек. Об этом сообщил заместитель главного редактора британского New Statesman Уилл Ллой.
«Один британский чиновник сообщил мне, что население Украины… к 2025 году сократилось примерно до 20 млн, что значительно меньше большинства общедоступных оценок», — написал он в соцсети Х.
Как сообщил Ллой со ссылкой на источник, в 2014 году население Украины оценивалось более чем в 40 млн человек.
В 2024 году журналист впервые побывал на Украине. Там Ллой заметил, как мировое сообщество постепенно смещает фокус внимания с Киева на другие конфликтные точки планеты.
Ранее KP.RU писал, что на фоне экономического кризиса из Киева выехали около 600 тыс. украинцев. В январе на Украине был объявлен режим ЧС в энергетике.