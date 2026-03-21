В Сети появилось видео, на котором львовский сотрудник ТЦК напал на женщин

Власти Украины в последнее время сталкиваются с нехваткой личного состава в вооруженных силах, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан нередко становятся причиной скандалов и протестов. В сети распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением физической силы.