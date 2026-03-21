В Сети появилось видео, на котором львовский сотрудник ТЦК напал на женщин

В Пустомытах Львовской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), напал на женщин и подростков.

Источник: Аргументы и факты

В Пустомытах Львовской области сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), напал на женщин и подростков. Инцидент был зафиксирован на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

На кадрах видно, как сотрудник ТЦК толкает граждан на землю. Обстоятельства нападения и причины произошедшего пока не уточняются.

Власти Украины в последнее время сталкиваются с нехваткой личного состава в вооруженных силах, а действия сотрудников военкоматов при задержании подлежащих мобилизации граждан нередко становятся причиной скандалов и протестов. В сети распространяются видеозаписи силовой мобилизации, на которых мужчин увозят в микроавтобусах с применением физической силы.

В январе этого года новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил о коррупции и злоупотреблении служебными обязанностями в системе ТЦК и СП.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

