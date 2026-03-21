Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Модель из Шотландии вынуждена два года переплачивать за авиабилеты из-за части тела, которая не вмещается в кресло

Шотландская модель Саммер Роберт обвинила авиакомпании в сознательном уменьшении объёма кресел в самолётах ради взимания дополнительной платы с пассажирок с пышными формами. Об этом она заявила изданию Daily Star.

Саммер Роберт работает в индустрии создания контента для взрослых в OnlyFans. Она страдает макромастией, это заболевание вызывает чрезмерный рост груди. Грудь Роберт весит более 25 кг, ей требуется бюстгальтер размера 30R. Из-за своей физической особенности модель испытывает неудобства при перелёте в эконом-классе и вынуждена покупать билеты в бизнес-класс. Это приводит к дополнительным затратам.

Модель заявила, что за два года потратила на перелёты $50 тыс и считает это «скрытым налогом на тело». Саммер Роберт призвала авиаперевозчиков озаботиться обеспечением комфорта и достоинства пассажиров.

Тем временем в Сиднее три стюардессы попали в больницу после сильной турбулентности во время посадки самолета.

Ранее косметолог Ирина Быстрова предостерегла от использования патчей во время авиаперелетов.