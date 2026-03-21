Центробанк России получил убыток почти на 185 миллиардов в прошлом году

В 2024 году Центробанк показал рост прибыли на 42,5 процента. Однако до 2023 года регулятор испытывал убытки в течение нескольких лет подряд. Так, в 2022 году убыток был 721,7 миллиарда рублей, что значительно превышает убыток в 26,3 миллиарда рублей годом ранее. По итогам 2020 года убыток составил 61,5 миллиарда рублей, в 2019 году — 182,6 миллиарда рублей, по итогам 2018 года — 434,7 миллиарда рублей.