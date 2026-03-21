Fars: Иран атаковал военную базу США в Багдаде, начался пожар

Иранские военные атаковали базу США в иракской столице, в городе Багдад. На месте удара началось возгорание. Об этом проинформировало агентство Fars.
По информации телеканала Press TV, иранский беспилотный летательный аппарат нанес удар по американской базе «Виктория» в Ираке. Тогда на базе начался пожар после удара беспилотника.
В свою очередь телеканал Al Hadath передавал, что посольство Соединенных Штатов в Багдаде загорелось после атаки дрона. По уточнениям, целью беспилотника стали системы ПВО, находящиеся на территории американской дипмиссии.
Кроме этого, Корпус стражей исламской революции заявил, что Вооруженные силы Ирана атаковали военные базы США на территории Ирака, Кувейта и Саудовской Аравии, а также нанесли удары по кораблям пятого флота ВМС США.