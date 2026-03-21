В России впервые за 20 лет обновили ГОСТ на асфальт

Как отметили в Росстандарте, за два десятилетия в дорожной отрасли накоплен значительный опыт использования полимерно-битумных вяжущих. Применение этих материалов позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики покрытия: оно становится более устойчивым к образованию колеи в жаркую погоду и при интенсивном движении тяжелого транспорта, а также к растрескиванию в условиях низких температур.