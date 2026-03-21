В России впервые за 20 лет обновили ГОСТ на асфальт

Росстандарт утвердил новый государственный стандарт на материалы, используемые в производстве асфальтового покрытия. Как выяснило РИА Новости, изучив текст документа, обновление требований происходит впервые за последние 20 лет. В ведомстве подчеркивают, что изменения направлены на повышение качества дорожного покрытия по всей стране.
Новые нормативы вступают в силу в апреле 2026 года и будут применяться к материалам, предназначенным для строительства и ремонта автомобильных трасс, мостовых сооружений и взлетно-посадочных полос аэродромов. Предыдущая версия ГОСТа действовала с 2003 года.
Как отметили в Росстандарте, за два десятилетия в дорожной отрасли накоплен значительный опыт использования полимерно-битумных вяжущих. Применение этих материалов позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики покрытия: оно становится более устойчивым к образованию колеи в жаркую погоду и при интенсивном движении тяжелого транспорта, а также к растрескиванию в условиях низких температур.
Обновленный стандарт ужесточает ряд ключевых параметров. В частности, ужесточены требования к температуре размягчения материала — теперь она должна составлять не ниже 45−62 градусов. Динамическая вязкость полимерно-битумных вяжущих при нагреве до 135 градусов не должна превышать 3 паскалей в секунду. Кроме того, эластичность материала при 25 градусах тепла должна находиться в пределах 80−85%, что обеспечивает способность асфальта выдерживать циклические нагрузки без разрушения.
По словам ведущего специалиста кафедры мировой экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Станислава Мамулата, именно эти технологические параметры напрямую влияют на долговечность дорожного полотна. Ремонт покрытий традиционно является самой затратной статьей в дорожном хозяйстве, поэтому повышение надежности позволит существенно экономить бюджетные средства. В Росстандарте добавили, что внедрение новых требований позволит увеличить межремонтные интервалы и сократить расходы на содержание дорожной инфраструктуры.
