Что делать при укусе клеща: советы врача

Народные методы извлечения клеща, такие например, как использование масла, не работают. О том, как правильно избавляться от кровососущего насекомого, сообщила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-реаниматолог Екатерина Чекмарева.
— Удалить клеща лучше пинцетом или специальным выкручивателем, если нет — ниткой. Узел нужно завязать у хоботка, и медленно вытягивать вверх. Не нужно тянуть за брюшко, заливать маслом или прижигать его. Если хоботок остался — обработать йодом, выйдет сам, — перечислила порядок действий доктор.
Она подчеркнула, что ранку обязательно следует обработать антисептиком. А затем сдать клеща в лабораторию, чтобы исключить возможные последствия укуса.
Важно, что человек может заразиться клещевым энцефалитом и без укуса клеща — например, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками, рассказал RT. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку.