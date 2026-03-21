Что делать при укусе клеща: советы врача

Важно, что человек может заразиться клещевым энцефалитом и без укуса клеща — например, если не прокипятить молоко или раздавить насекомое руками, рассказал RT. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку.