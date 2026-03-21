В России предложили давать бесплатные путевки в детский лагерь: о ком речь

В Госдуме хотят выделять отличникам бесплатные путевки в детские лагеря.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили установить на федеральном уровне единые льготы на отдых в детских лагерях. Бесплатные путевки должны получать дети из многодетных семей, дети-инвалиды, сироты, а также отличники и призеры олимпиад. С подобной инициативой выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Уверен, что наши предложения по единым льготам для детского отдыха заслуживают самого пристального внимания и одобрения всеми депутатами Государственной думы», — рассказал депутат в разговоре с ТАСС.

Политик обратил внимание на то, что рост цен на путевки и сокращение продолжительности смен делают отдых в лагерях все менее доступным для семей. Кроме того, Миронов отметил, что отдых в лагере необходим для здоровья детей и их полноценного развития.

На днях депутаты ГД предложили доплачивать учителям за ведение «Разговоров о важном».