Ирак объявил форс-мажор на залежах нефти, разрабатываемых иностранцами

Ирак ввел режим форс-мажора на нефтяных месторождениях, которые разрабатываются иностранными компаниями. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на источники в иракском Министерстве нефти.

Уточняется, что решение о форс-мажоре приняли из-за военных действий в регионе, которые нарушили навигацию через Ормузский залив. Это привело к блокировке значительной части нефтяного экспорта Ирака, говорится в статье.

Объявление форс-мажора позволяет поставщикам приостанавливать поставки без штрафов, когда чрезвычайные обстоятельства делают экспорт невозможным.

По данным Министерства нефти, добыча нефти в стране снизилась с примерно 4,3 миллиона баррелей в сутки до 1,3 миллиона баррелей в сутки после начала войны Соединенных Штатов и Ирана.

Администрация президента США отвергла попытки ближневосточных союзников начать переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, в который помимо Израиля и Ирана втянуты и другие государства этого региона. Стороны несут убытки, а компании, добывающие углеводороды и занимающиеся грузоперевозками, на грани краха. Как эти события повлияют на мировую экономику, рассуждают эксперты.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
