Полиция Москвы задержала хозяйку питбуля, который укусил ребёнка за лицо

В Москве полицейские задержали хозяйку питбуля, который напал на четырёхлетнего ребёнка. Об этом информировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ЧП случилось накануне вечером на Суздальской улице. Питбультерьер три раза укусил за лицо четырёхлетнего ребёнка, который гулял с отцом. Владельца собаки рядом не было.
Ребёнка госпитализировали, а собаку сотрудники полиции обезвредили, применив табельное оружие, так как она продолжала вести себя агрессивно.
«Питбультерьер находился на свободном выгуле на придомовой территории в частном секторе в г. Балашихе, откуда сбежал. Хозяйка животного установлена полицейскими и доставлена в территориальный отдел МВД России», — написала Волк в мессенджере MAX.
Ранее сообщалось, что в Симферополе четырехлетнему ребенку, пострадавшему от бродячей собаки, заплатят 40 тысяч рублей.
Также сообщалось, что мэрия выплатила 50 тысяч рублей за нападение собаки на мальчика в Усть-Лабинске на Кубани.