Жан-Клод Ван Дамм опубликовал архивное фото после смерти Чака Норриса

Чак Норрис ушёл из жизни 20 марта в возрасте 86 лет. Последние дни актёр провёл на Гавайях, не оставляя тренировок и оставаясь на связи с близкими. За несколько часов до случившегося он разговаривал с приятелем и был в хорошем расположении духа, но внезапно состояние ухудшилось — потребовалась срочная госпитализация. Кинообзорщик Badсomedian в беседе с Life.ru вспомнил самую известную в России роль легенды боевиков.