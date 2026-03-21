В парке Минного городка начали монтировать 55-метровое колесо обозрения

Во Владивостоке в парке «Минный городок» начался монтаж нового колеса обозрения. Высота сооружения составит 55 метров, диаметр вращающейся части — 51,8 метра. Объект будет оснащён 24 закрытыми кабинками, каждая из которых рассчитана на шесть человек. Общая вместимость — 144 пассажира единовременно.
Конструкцию планируют запустить в два этапа. Технический запуск и пусконаладочные работы намечены на май. После завершения всех проверок и получения необходимых разрешений колесо начнёт работу для жителей и гостей города — это произойдёт в июне 2026 года.
Парк «Минный городок» — одна из самых популярных зон отдыха во Владивостоке. Установка аттракциона станет частью масштабной программы благоустройства, которая ведётся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Колесо обозрения расположится в центральной части парка и, по замыслу архитекторов, должно стать новой доминантой и точкой притяжения горожан. Кабинки будут закрытыми, что позволит кататься на нём в любую погоду.
Открытие аттракциона приурочено к началу летнего сезона. Для владивостокцев и туристов это станет ещё одним поводом посетить обновлённую парковую зону.