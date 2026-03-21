В странах Прибалтики протестуют против российской «Калинки»: хорватскому виолончелисту запретили выступать после поста в соцсетях

В Вильнюсе отменили концерт музыканта из Хорватии из-за песни «Калинка» в сети.

Источник: Комсомольская правда

Выступления хорватского музыканта Степана Хаузера отменили в странах Балтии после того, как он сыграл «Калинку» в соцсетях. Об этом пишет портал Delfi.

Концерт хорватского музыканта планировалось провести летом в вильнюсском Нагорном парке. Однако агентство, организующее выступления, отменило все его концерты в странах Балтии.

Как пишет Delfi, вероятной причиной послужило то, что виолончелист записал для соцсетей «Калинку» на фоне флага России и Кремля. Номер был частью его проекта «Музыка объединяет мир». Ролик спровоцировал волну возмущения и резких нападок со стороны украинских подписчиков артиста.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас накануне предложил законодательно запретить въезд артистам, которые после 24 февраля 2022 года выступали в России или Беларуси. Согласно данным портала Delfi, соответствующее обращение уже направлено в комитет по безопасности литовского парламента.