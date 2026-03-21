В ГД предложили законодательно прописать понятие репродуктивного возраста мужчин

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Законопроект, направленный на развитие мер поддержки репродуктивного здоровья мужчин в возрасте 18−55 лет, разработан первым зампредом комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяной Буцкой («Единая Россия»). Поправки переданы в правительство для получения заключения Минздрава РФ, документ есть в распоряжении ТАСС.
В законе «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» предлагается прописать определение «репродуктивный возраст мужчины». Под этим будет пониматься «период жизни мужчины, характеризующийся оптимальной физиологической способностью к воспроизводству потомства», устанавливаемый в законодательстве об охране здоровья, диспансеризации и оказания медпомощи «как возраст от 18 до 55 лет включительно».
Как отмечается в пояснительной записке, в действующем законодательстве отсутствует определение репродуктивного возраста применительно к мужчинам, что, в частности, затрудняет планирование и финансирование соответствующих профилактических мероприятий. Де-факто для репродуктивной диспансеризации мужчин используется возрастной диапазон 18−49 лет, «однако данное положение закреплено лишь в методических рекомендациях Минздрава РФ и не имеет статуса законодательной нормы», отмечается в документе.
Цели законопроекта.
Как пояснила Буцкая в беседе с ТАСС, репродуктивное здоровье мужчин столь же важно, как и женщин, тем более что, по некоторым данным, половина случаев проблем с зачатием связаны именно с мужским репродуктивным фактором. Как отметила депутат, принятие поправок «будет на благо репродуктивного здоровья мужчин и репродуктивного потенциала страны».
По мнению автора законопроекта, закрепление соответствующего понятия позволит создать единые правовые и медицинские критерии для диспансеризации, улучшить сбор статистики и повысить эффективность демографических и медицинских программ, направленных на поддержку репродуктивного здоровья мужчин.
Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемая верхняя граница в 55 лет обусловлена увеличением рисков для здоровья потомства и снижением общего репродуктивного потенциала у значительной части мужчин старше этого возраста.
При этом данная верхняя планка «не ограничивает право мужчин [более старшего возраста] на отцовство». «Она служит исключительно для целей организации системы здравоохранения и учета, но не может быть использована для дискриминации при реализации гражданином своих репродуктивных прав, в том числе с использованием вспомогательных репродуктивных технологий», — подчеркивается в документе.