«Термометры покажут плюс»: В Хабаровске 21 марта воздух прогреется до 4 градусов

По данным Дальневосточного УГМС, 21 марта опасных метеорологических явлений в регионе не прогнозируется. В Хабаровске день пройдет без существенных осадков, температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, ветер юго-западный, 5−12 метров в секунду. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В южных районах ночью возможен небольшой снег, днем осадков не ожидается, воздух прогреется до «плюсовых» температур: от +3 до +8. Ветер юго-западный, 7−12 м/с. В центральных районах осадков не предвидится, однако в Комсомольском, Амурском и Солнечном местами пройдет небольшой снег, днем до +7. Ветер южных направлений, 2−13 м/с.
На севере края прогнозируется снег, местами сильный, метель, ветер различных направлений 5−14 м/с. Температура составит от 0 до +5. На побережье Охотского и Аяно-Майского районов порывы ветра усилятся до 15−20 метров в секунду.