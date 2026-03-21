В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за март

РИА Новости: россияне смогут оплатить услуги ЖКХ за март до 15 апреля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россияне смогут оплатить жилищно-коммунальные услуг за март до 15 апреля, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Мартовские платежки за услуги ЖКХ можно будет оплатить на пять дней позже — до 15 апреля. Это связано с вступлением в силу закона, сдвигающего крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне начиная с апреля смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца», — сказал Колунов.

Парламентарий отметил, что новая норма направлена на поддержку жителей страны.

«Знаем, что не всем зарплаты приходят до 10-го числа. Немало россиян получают заработную плату 12−15 числа. Такая же ситуация с пенсиями. В таких случаях, конечно, удобнее будет оплачивать “коммуналку” после поступления денег. И здесь речь не только про удобство — закон позволит избежать просрочек и начисления пени», — заключил он.